دخول 14 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
دخلت 14 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري، تحمل مساعدات إغاثية وطبية، مساء اليوم الأحد، حسبما قال مصدر مصري مطلع لـ"إرم نيوز".
وفي وقت سابق اليوم، دخلت 17 شاحنة القطاع، فيما كان بداية تدفق المساعدات أمس بدخول 20 شاحنة.
ويواصل مطار العريش الدولي، الذي يبعد عن معبر رفح نحو 40 كيلومترا، استقبال طائرات محملة بالمساعدات من عدة دول حول العالم، كان آخرها طائرتين جزائريتين، صباح الأحد.
وعلى الصعيد نفسه، أكد شهود عيان أن انفجارًا وقع قُرب معبر رفح، وفقًا لـ"رويترز"، فيما أعلنت إسرائيل قصف موقع مصري بالخطأ، وفتح تحقيق بالحادثة.
وكشف مصدر أمني أن قذيفة دبابة إسرائيلية أصابت برج مراقبة تابعا لقوات حرس الحدود المصرية، بين مصر وقطاع غزة، عن طريق الخطأ، في جنوب معبر رفح البري.
وأوضح المصدر أن القذيفة جاءت خلال استهداف القوات الإسرائيلية موقعًا كانت تعتقد أنه مخزن سلاح لحماس.