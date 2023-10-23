دخول 14 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

دخلت 14 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري، تحمل مساعدات إغاثية وطبية، مساء اليوم الأحد، حسبما قال مصدر مصري مطلع لـ"إرم نيوز".

وفي وقت سابق اليوم، دخلت 17 شاحنة القطاع، فيما كان بداية تدفق المساعدات أمس بدخول 20 شاحنة.

ويواصل مطار العريش الدولي، الذي يبعد عن معبر رفح نحو 40 كيلومترا، استقبال طائرات محملة بالمساعدات من عدة دول حول العالم، كان آخرها طائرتين جزائريتين، صباح الأحد.