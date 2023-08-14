قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مُقاتلة للجيش بالخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة حربية من طراز "سوخوي" بالخرطوم بحري، قائلة إن الطائرة قصفت عددا من أحياء الخرطوم اليوم، مما أدى لمقتل العشرات وسط المدنيين.

وقالت في بيان على منصة "إكس": "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، مساء اليوم الاثنين، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة لمليشيا الانقلابيين وفلول النظام البائد في مدينة بحري".

وأضافت "تصدى أشاوس الدعم السريع، لاعتداءات فلول النظام البائد على المدنيين الأبرياء بإسقاط طائرة من طراز سوخوي كانت تقصف المواطنين الأبرياء".