البحرين تعلن وفاة عسكري رابع متأثرًا بجراحه إثر الهجوم الحوثي
أعلنت البحرين، مساء أمس الجمعة، وفاة أحد ضباطها الذي أُصيب إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثيين على مواقعها على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.
وكانت البحرين قد أعلنت وفاة 3 من جنودها المتمركزين بالقرب من الحدود السعودية مع اليمن، إثر شن ميليشيات الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار.
ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان "الملازم أول حمد خليفة الكبيسي ... متأثرًا بجراحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الإثنين الماضي".
وقال البيان إن الهجوم وقع "خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، المشاركة في عمليات إعادة الأمل، والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".