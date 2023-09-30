البحرين تعلن وفاة عسكري رابع متأثرًا بجراحه إثر الهجوم الحوثي

أعلنت البحرين، مساء أمس الجمعة، وفاة أحد ضباطها الذي أُصيب إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثيين على مواقعها على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.

وكانت البحرين قد أعلنت وفاة 3 من جنودها المتمركزين بالقرب من الحدود السعودية مع اليمن، إثر شن ميليشيات الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار.