الجامعة العربية تدين قصف إيران مناطق في شمال العراق

أدانت الجامعة العربية تجدد القصف الإيراني على عدة مناطق في إقليم كردستان شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن مواصلة إيران هذا النهجَ المرفوض واستمرار انتهاكاتها سيادةَ العراق، إنما يدل على إصرار على عدم احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا السلوك الايراني لا يشكل تعدياً سافراً على سيادة العراق واستباحة أراضيه فحسب، بل يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويقوِّض الجهود الرامية لبناء الثقة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وجدد رشدي دعم الجامعة العربية لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل صيانة سيادة العراق والتصدي لكل الانتهاكات الإقليمية التي تستهدف أمنه واستقراره.

وكانت إيران أمس الإثنين قد جددت قصفها مناطق في كردستان العراق ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

ودأبت طهران على تنفيذ مثل هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، وهي تقول إنها تستهدف مقرات لأحزاب كردية إيرانية معارضة تلعب دورا في تأجيج الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ مقتل الشابة مهسا أميني في أيلول/ سبتمبر الماضي.