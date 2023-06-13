عباس في بكين.. هل بات السلام في المنطقة صناعة صينية؟

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء زيارة إلى الصين، ليكون أول رئيس عربي يزور بكين خلال هذا العام، ما يفتح بابًا للسؤال عمّا إذا كانت الصين تهدف إلى الاشتباك السياسي مع الملفات الحساسة والمعقدة، وأن تطرح من نفسها راعية للسلام بمنطقة الشرط الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الرئيس عباس سيبحث مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي عددًا من كبار المسؤولين الصينيين.

ولا تدخر الصين جهدًا لتعزيز علاقتها بالشرق الأوسط في تحدٍّ للنفوذ الأمريكي ضارب الجذور في هذه المنطقة. وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت إن الصين "تسعى لأداء أدوار وساطة، إذ أثمرت وساطة قامت بها بين إيران والسعودية في استئناف البلدين الخصمين في آذار/مارس علاقاتهما الدبلوماسية.

وكانت الصين قد دخلت في وقت سابق من هذا العام، على خط الوساطة بين الرياض وطهران، ما أفضى إلى توقيع اتفاقيات بين الدولتين عادت على إثرها علاقاتهما الدبلوماسية.