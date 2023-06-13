عباس في بكين.. هل بات السلام في المنطقة صناعة صينية؟
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء زيارة إلى الصين، ليكون أول رئيس عربي يزور بكين خلال هذا العام، ما يفتح بابًا للسؤال عمّا إذا كانت الصين تهدف إلى الاشتباك السياسي مع الملفات الحساسة والمعقدة، وأن تطرح من نفسها راعية للسلام بمنطقة الشرط الأوسط.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الرئيس عباس سيبحث مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي عددًا من كبار المسؤولين الصينيين.
ولا تدخر الصين جهدًا لتعزيز علاقتها بالشرق الأوسط في تحدٍّ للنفوذ الأمريكي ضارب الجذور في هذه المنطقة. وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إن الصين "تسعى لأداء أدوار وساطة، إذ أثمرت وساطة قامت بها بين إيران والسعودية في استئناف البلدين الخصمين في آذار/مارس علاقاتهما الدبلوماسية.
وكانت الصين قد دخلت في وقت سابق من هذا العام، على خط الوساطة بين الرياض وطهران، ما أفضى إلى توقيع اتفاقيات بين الدولتين عادت على إثرها علاقاتهما الدبلوماسية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، يوم الأحد الماضي، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للصين الشعبية، تكتسب أهمية خاصة وكبرى، متوقعًا أن تدعم الصين عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال زكي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الزيارة تتويج لتعاظم دور الصين في الشرق الأوسط، وتأكيد على موقف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتبر فلسطين قضية العرب الأولى.
وأوضح أن الصين تعتبر أن حل القضية الفلسطينية سينهي العذابات في الشرق الأوسط، وأنها تدرك أن القضية الفلسطينية في وجدان الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.
وتسعى بكين للتموضع كوسيط في الشرق الأوسط، في محاولة لتوسيع نفوذها، مستفيدة من الدور الذي لعبته في ملف المصالحة السعودية الإيرانية، وفقًا للمحلل السياسي أيمن براسنة.
وقال في تصريح لـ "إرم نيوز" إن بكين ترى أن لديها قدرة دبلوماسية تمكنها من إحداث اختراق على صعيد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرًا في السياق ذاته إلى سعي الصين لإيجاد موطئ قدم في المنطقة لتعزيز حضورها الاقتصادي بحضور سياسي.
وكانت الصين قد قدمت عددًا من المبادرات لحل القضايا العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا للبراسنة الذي قال، إن طموح الصين في لعب دور وسيط بمنطقة الشرق الأوسط، لا يمكن أن يشكل بديلًا عن الدور الذي قامت وتقوم به الولايات المتحدة على صعيد عملية السلام.
وأوضح أن الصين لا تهدف إلى ممارسة الدور العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة بالمنطقة، بل تعمل على استغلال الفراغ السياسي الأمريكي بالمنطقة، عبر تطبيق مبادئها في السياسة الخارجية القائمة على العدالة والتعايش السلمي.
ورأى أن بكين تسعى من خلال دخولها على ملفات المنطقة الحساسة مزاحمة النفوذ الأمريكي سياسيًّا، مراهنة على ما نجحت به فيما تعلق بتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران.
وقال إنها تعتقد أن ذلك من شأنه أن يمكنها من تحقيق نجاح مماثل في إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
غير أن الطريق ليس سهلًا فيما تعلق بالموقف الإسرائيلي من دخول الصين على خط الوساطة بينها وبين الفلسطينيين.
وقال البراسنة إن هناك قلقًا أمريكيًا إسرائيليًا في الأساس من تزايد نفوذ الصين اقتصاديًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن مهمة الصين ستكون صعبة مع الحكومة اليمينية في إسرائيل، متوقعًا أن تصل الصين في جهودها هذه إلى الفشل، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الملف، وهي الراعية الرسمية لكل ما يتعلق بملف المفاوضات.