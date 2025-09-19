الاعتراف بفلسطين.. خطوة رمزية تصطدم بالانحياز الأمريكي

قال خبراء في العلاقات الدولية إن الاعترافات المنتظرة من حلفاء الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، رغم أهميتها السياسية، لن تكون كفيلة في الوقت الراهن بتشكيل كتلة دولية تواجه واشنطن أو تدفعها إلى تغيير موقفها "المنحاز" لإسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأوضحوا أن هذه الخطوات قد تمثل بداية مسار يفضي مستقبلاً إلى تكتل دولي قادر على التأثير في الموقف الأمريكي، غير أن ذلك يظل رهناً بالتحولات الإستراتيجية على المدى البعيد.

وأشار الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن الطريق أمام قيام دولة فلسطينية لا يزال مليئًا بالعقبات، في ظل ممانعة المتطرفين في الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنهم رجحوا أن المستقبل قد يحمل سيناريو شبيهاً بما جرى في جنوب أفريقيا، حين انهارت المنظومة بعد وصولها إلى أفق انسداد إستراتيجي، متوقعين أن يحدث ذلك خلال عقد أو عقدين.

ورأى الخبراء أنه "حينها سيكون من الصعب على إسرائيل أن تستمر كمنظومة عنصرية في المنطقة، خاصة في حال تراجع الدعم الأمريكي الذي توفره إدارة الرئيس دونالد ترامب حاليًا".

يأتي هذا في وقت تدخل فيه القضية الفلسطينية مرحلة مفصلية مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعلنت مجموعة من الدول الكبرى، بينها بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الغربية، اعترافها بدولة فلسطينية ودعمها لحل الدولتين، غير أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة دونالد ترامب، ما زالت تعارض هذا التوجه، بل وصلت إلى حد رفض منح تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني ومسؤولين آخرين للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، في سابقة وصفت بأنها انتهاك صريح للمواثيق الدولية.

خطوة رمزية

ويقول الباحث في الشأن الأمريكي، أحمد ياسين، إن الإعلانات المتتالية لاعترافات منتظرة بدولة فلسطينية من حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل، تمثل خطوة على طريق تشكيل كتلة دولية، غير أنها، مهما كان دورها في الوقت الراهن، لن تفضي إلى القدرة على تغيير موقف واشنطن المنحاز، لعدة أسباب، في مقدمتها أن سياسات البيت الأبيض ومؤسسات اتخاذ القرار وصولاً إلى مرشحي الرئاسة والكونغرس، تضع أمن إسرائيل أولوية، ويعمل معظم هؤلاء تحت رعاية مؤسسات تابعة للوبي الصهيوني هناك.

وبيّن ياسين لـ"إرم نيوز"، أن هناك بوادر لتشكيل كتلة دولية صاعدة في مواجهة أمريكا والغرب، تقودها الصين وروسيا، لكنها لن تنحاز إلى القضية الفلسطينية بالشكل الذي يتصوره الكثيرون، لأن فلسفة هذا التكتل وإستراتيجياته ترتبط بمصالحه بالدرجة الأولى، وبالسعي إلى تحقيق تحولات جيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، من أوكرانيا إلى بحر الصين الجنوبي وصولاً إلى أفريقيا، ولن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في إطار خطته للمصالح المتبادلة مع الدول العربية، لأن هذا التكتل يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أطراف ترفض إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كان بين تلك الأطراف دول لا تعلن ذلك صراحة.

وشدّد ياسين على ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار، موضحاً أن بعض الدول تلوّح بالاعتراف بدولة فلسطينية التزاماً أخلاقياً وهي ماضية في موقفها، لكن ذلك قد يكون مؤقتاً، إذ يمكن أن يتغير النهج مع تسلم حكومة جديدة أو انتخاب رئيس آخر، وهناك دول أخرى تستخدم التلويح بالاعتراف بسبب خلافاتها مع إدارة ترامب، وقد تتراجع عن ذلك خلال أيام فلا تقدم على اعتراف كامل.

أما دول ثالثة فقد طرحت الاعتراف كاحتمالية فقط، وهي معروفة بأنها غير قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار. لذلك، فإن اعتبار هذه المواقف خطوة نحو تشكيل تكتل قادر على تغيير الموقف الأمريكي المنحاز يعد نوعاً من المبالغة في المرحلة الحالية، وفق ياسين.

سيناريو جنوب أفريقيا

من جهته، يرى الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور خالد شيات، أن إسرائيل تحتاج أمام الدول الأوروبية إلى إعادة تركيب وصياغة، في وقت أصبح فيه العالم يعرف هذه الدولة، التي ترعاها الولايات المتحدة، باعتبارها أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، وهو ما يتوافق مع مرحلة فكرية وأخلاقية تُبنى فيها السياسات على الهوية اليمينية التي تعيد دائماً الهويات إلى الواجهة.

وأوضح شيات لـ"إرم نيوز"، أن هذه المرحلة يمثلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحمل في جزء من تكوينه السياسي هذا التوجه اليميني الداعم لتصورات ذات طبيعة أسطورية، تقوم على فكرة نشوء دولة إسرائيل وما يترتب عليها من صراع إنساني لاحق، وهو توجّه يعبر عن جزء من الفكر اليميني الديني الأمريكي المؤثر على مسار السلطة في الولايات المتحدة.

ولفت شيات إلى أن هذه المحددات تشكل الأساس لمستقبل العلاقات الأمريكية مع إسرائيل، كدولة وماهيتها وغايات وجودها بالنسبة لواشنطن، ومع ذلك، لا ينبغي إغفال أن الولايات المتحدة كمنظومة سياسية داخلية لها توجهات متعددة، وهو ما قد يقود إلى انقسام داخلي أكثر مما يؤثر على طبيعة الصراع على المستوى الدولي، الذي تبقى إسرائيل محوراً له.

وفسّر ذلك بالقول إن الانقسام الداخلي الأمريكي قد تكون له آثار كبيرة على الولايات المتحدة ذاتها أكثر مما يكون له تأثير على العالم، خلافاً لما يتصوره اليمين واللاهوتيون المتطرفون في إسرائيل وأمريكا، أما الأوروبيون، ومع صعود موجة اليمين لديهم أيضاً، فقد يرون في الأمر فرصة لإحياء حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الصراع التاريخي من خلال تحويل إسرائيل إلى دولة علمانية ديمقراطية مدنية في وسط ملائم، من وجهة نظرهم، بالشرق الأوسط.

واعتبر شيات أن هناك عرقلة حقيقية أمام قيام دولة فلسطينية من جانب المتطرفين في الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن المستقبل قد يشهد مساراً شبيهاً بما حدث في جنوب أفريقيا، حين انهارت المنظومة العنصرية في أفق انسداد إستراتيجي، ومن الممكن أن يتكرر هذا المشهد خلال عقد أو عقدين، إذ سيكون من الصعب على إسرائيل الاستمرار كمنظومة عنصرية طائفية في المنطقة مع تراجع الدعم الأمريكي المرتبط بترامب.