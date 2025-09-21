المرصد السوري: مسلحون يهاجمون دورية إسرائيلية بريف درعا

شهدت منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي توغلاً للقوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، حيث دخلت قوة مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية محيط قرية كويا، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ردت القوات الإسرائيلية على مصادر النيران بشكل مباشر، ثم انسحبت باتجاه ثكنة الجزيرة غرب قرية معرية، لتقيم لاحقاً حاجزاً مؤقتاً بين قريتي معرية وكويا، وسط تحليق طيران مسيّر في أجواء المنطقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بريف درعا والقنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل، حيث كثفت القوات الإسرائيلية تحركاتها خلال الأيام الأخيرة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، توغل دورية إسرائيلية من قاعدة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، إضافة إلى تحركات أخرى على طريق خان أرنبة – أوفانيا، انتهت باعتقال أحد سكان البلدة وإطلاق سراحه لاحقاً.