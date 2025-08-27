الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"
العالم العربي

10 وفيات جديدة جراء المجاعة في غزة
فلسطينيون ينتظرون للحصول على الطعام في غزةالمصدر: www.opb.org
محمد أبو شعر
27 أغسطس 2025، 9:19 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة، في حصيلة من بين الأعلى منذ تفاقم أزمة المجاعة ونقص الغذاء في غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة  المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان".

وأضافت: "ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 313 شهيدًا، من بينهم 119 طفلًا".

وتسمح  إسرائيل منذ نحو شهر بدخول أعداد قليلة من الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بعد أشهر من إغلاق معابر القطاع عقب انهيار اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: "بلغ إجمالي الشَّاحنات التي دخلت غزة على مدار (30 يومًا) 2,654 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 18 ألف شاحنة مساعدات، أي أن ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية".

وأضاف "الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية".

