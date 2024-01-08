شخصيات إسرائيلية تدعم محاكمة تل أبيب بتهمة الإبادة الجماعية

أعلنت شخصيات إسرائيلية، من بينها نواب عرب في الكنيست، عن دعمها اتهام إسرائيل بارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكشف عن هذا التحرك اللافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي أشارت وفق ما نشرته أمس، إلى أنه من المقرر إرسال عريضة، موقعة حتى الآن من 200 شخصية إسرائيلية، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، دعمًا لمحاكمة الحكومة الإسرائيلية بتهمة الإبادة الجماعية، المرفوعة ضدها من قبل دولة جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية يوم الـ11 من يناير/ كانون الثاني الجاري، عقد الجلسة الأولى للنظر بطلب جنوب أفريقيا، محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن عشرات الشخصيات العامة، ومن بينها عضو الكنيست عوفير كَسيف، وهو نائب يهودي ينتمي لتحالف (الجبهة- العربية للتغيير) العربي المعارض، بصدد التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي (غربي هولندا)، للإعراب عن دعم الخطوة التي تباشرها جنوب أفريقيا، والرامية لاستصدار قرار بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية ضد غزة المسماة "السيوف الحديدية".

وسيسلم الداعمون الإسرائيليون عريضة للمحكمة مع بدء المداولات، يوم الخميس المقبل، بتوقيع 200 شخصية إسرائيلية، وربما يزيد العدد عن ذلك؛ ما يعزز موقف جنوب أفريقيا.

وورد في العريضة الإسرائيلية الداعمة أن "المواد المروعة التي استند إليها طلب جنوب أفريقيا موثَّقة وذات مصداقية، إسرائيل تقوم بالفعل بخطوات ممنهجة وجذرية لمحو سكان غزة وتجويعهم وتعذيبهم واستئصالهم".