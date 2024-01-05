بين "العبء" و"دعم الاقتصاد".. جدل حول وجود السوريين في مصر

ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة مع انخفاض قيمة الجنيه وشُحّ العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.

وأوضحت الحماقي أن "اللاجئين السوريين يتمتعون بقدرات تجارية ومالية كبيرة، ما يجعلهم قادرين على المنافسة بقوة في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى أنهم يحصلون على دعم كبير؛ ما يُسهّل عليهم بدء وتوسيع أعمالهم".

وطالبت بضرورة التحقيق في النشاط التجاري للاجئين السوريين، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو مخاطر محتملة على الاقتصاد المصري، ووضعت الحملة على السوشيال ميديا في خانة الشائعات.

وأشارت الحماقي إلى أن "هناك أرقامًا ضخمة يحققها السوريون من أنشطتهم التجارية، لا سيما فيما يتعلق بتجارة الملابس".

ويعمل في مصر نحو 30 ألف مستثمر سوري، أكثر من نصفهم مصنعون، استثمروا في قطاعات اقتصادية متعددة، من الصناعات التحويلية إلى قطاع الخدمات، ويعمل لديهم عشرات الآلاف من المصريين، وفق تقدير وسائل إعلام سورية.

وتعاني مصر ضغوطًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، والتي تجعل البعض يشعرون أن وجود اللاجئين يُمثّل عبئًا إضافيًّا على الموارد الحكومية، ويعتقد البعض أن اللاجئين قد يُشكّلون خطرًا أمنيًا، وأن وجودهم قد يؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف.

ومن جانبها، تُدافع الحكومة المصرية عن سياستها تجاه اللاجئين، وتقول إن "مصر ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، وإنها لن تتخلى عن واجبها الإنساني تجاه اللاجئين".

وفي الثامن من يونيو/حزيران 2023، أقرّت الحكومة المصرية مشروع قانون ينظم اللجوء، بالإضافة إلى إنشاء لجنة لإدارة شؤون اللاجئين، بهدف إجراء حصر رسمي لأول مرة عن أعداد اللاجئين لبحث أوضاعهم خلال عام من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.

كما جرى إعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم.

الخبير الاقتصادي المصري، محيي عبد السلام، يؤكد أن "ما يتردد عن احتمالية ترحيل السوريين من مصر مجرد شائعات مغرضة، الهدف منها النيل من العلاقات بين الأشقاء العرب".