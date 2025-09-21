بينهم أطفال.. 5 قتلى في غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد ووقوع إصابات حرجة، بينهم أطفال في الغارة التي نفذتها مسيرة في مدينة بنت جبيل استهدفت دراجة نارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سائق الدراجة التي استهدفها الغارة الإسرائيلية عند أطراف بنت جبيل قد قتل كما قتل أب وطفلتيه كانوا داخل سيارة أثناء تنفيذ الغارة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "الوكالة الوطنية للإعلام" في وقت سابق اليوم بإلقاء إسرائيل، عددا من القنابل المضيئة بين مدينة بنت جبيل وبلدة عيترون، جنوبي لبنان.

وأكدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مدعّمة بفيديوهات، أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية "عند حي المسلخ في بنت جبيل".

يأتي ذلك ضمن غارات جوية إسرائيلية على لبنان تتركز في جنوبه تقول إسرائيل إنها تستهدف فيها عناصر من ميليشيا "حزب الله" ومعاقل أسلحة لها.