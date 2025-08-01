بن غفير: يجب أن نعود إلى ديارنا في غوش قطيف وجميع أنحاء غزة

logo
العالم العربي

ويتكوف من غزة: نريد صياغة خطة لإيصال المساعدات

ويتكوف من غزة: نريد صياغة خطة لإيصال المساعدات
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوفالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 1:51 م

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الهدف من زيارة غزة هو تزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني وصياغة خطة لإيصال المساعدات.

أخبار ذات علاقة

"نريد التأكد من وصول المساعدات".. ترامب ينذر حماس وينتظر تقرير ويتكوف

"نريد التأكد من وصول المساعدات".. ترامب ينذر حماس وينتظر تقرير ويتكوف

وأضاف: "قضينا أكثر من 5 ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف.. التقيت والسفير الأمريكي بتل أبيب بتوجيه من الرئيس ترامب مسؤولين إسرائيليين لبحث الوضع الإنساني في غزة".

وبحسب "فرانس برس"، زار ويتكوف مركزًا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة صباح الجمعة.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على منصة "إكس": "ذهبت إلى غزة اليوم وشاهدتُ برنامجًا إنسانيًا غذائيًا أطلقته الولايات المتحدة"، ونشر صورة له إلى جانب ويتكوف.

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لموقع أكسيوس، الجمعة، إنه يعمل على خطة لتوفير الطعام لسكان غزة.

وأضف: "نريد مساعدة الناس على العيش.. نريد توفير الطعام لهم، كان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC