ويتكوف من غزة: نريد صياغة خطة لإيصال المساعدات

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الهدف من زيارة غزة هو تزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني وصياغة خطة لإيصال المساعدات.

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وأضاف: "قضينا أكثر من 5 ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف.. التقيت والسفير الأمريكي بتل أبيب بتوجيه من الرئيس ترامب مسؤولين إسرائيليين لبحث الوضع الإنساني في غزة".

وبحسب "فرانس برس"، زار ويتكوف مركزًا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة صباح الجمعة.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على منصة "إكس": "ذهبت إلى غزة اليوم وشاهدتُ برنامجًا إنسانيًا غذائيًا أطلقته الولايات المتحدة"، ونشر صورة له إلى جانب ويتكوف.

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لموقع أكسيوس، الجمعة، إنه يعمل على خطة لتوفير الطعام لسكان غزة.

وأضف: "نريد مساعدة الناس على العيش.. نريد توفير الطعام لهم، كان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل".