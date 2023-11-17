الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة

نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، عملية اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية من عدة محاور.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترفقها آليات عسكرية وجرافات، مدينة جنين ترافق ذلك مع اطلاق نار كثيف ومواجهات واشتباكات".