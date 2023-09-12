الإعصار "دانيال" يترك درنة الليبية ركاماً وسط آلاف القتلى والمفقودين

تسبب الإعصار "دانيال" الذي ضرب الأراضي الليبية يوم الاثنين في ترك درنة مدينة "منكوبة"، وسط جهود محلية حثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البشر والحجر.

واجتاحت فيضانات وسيول عارمة مناطق واسعة من البلاد، وخلفت مئات القتلى والمصابين والمفقودين، في الوقت الذي بذلت السلطات الليبية فيه ما بوسعها لمواجهة التداعيات الكارثية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وأمس صور ومقاطع توثق لقطات وصفت بأنها "مرعبة" لحجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار في درنة.

وذكر وزير الصحة الليبي أن الإعصار خلف 3000 قتيل وأكثر من 9000 مفقود على الأقل ومسح مناطق بأكملها وتسبب بانهيارات أرضية وانقطاع في شبكات الكهرباء والاتصالات والإنترنت.