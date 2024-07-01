ليبيا تعيد فتح معبر "رأس جدير" مع تونس

أعلنت ليبيا، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه، إثر اشتباكات مسلحة بين قوات من حكومة الوحدة الوطنية وسكان محليين.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي خالد النوري، إن "إغلاق المعبر كان لغرض تنظيم المنفذ وإنهاء الانفلات الأمني".

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره التونسي على تسهيل حركة عبور المسافرين وتزويد المنفذ بأجهزة تفتيش"، بحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي.

وشدد الطرابلسي على ضرورة أن تتولى إدارة وتأمين المنفذ الحدودي "قوة شرطية رسمية".

من جانبه، أعرب وزير الداخلية التونسي خالد النوري، عن استعداد بلاده "للتعامل الإيجابي مع الاقتراحات الكفيلة بمزيد من تجذير العلاقات بين ليبيا وتونس".