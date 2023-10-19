تضم قوات أمريكية.. استهداف "عين الأسد" العراقية بمسيّرات وصواريخ

قال مصدران أمنيان إن طائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت، مساء اليوم الخميس، قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى دولية في العراق.

وأضافا أنه سُمع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية تمشيط، وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسببت بخسائر مادية أو بشرية.

وهذا ثالث هجوم، في أقل من 24 ساعة، يستهدف قواعد جوية تستضيف قوات أمريكية في العراق.

فقد استُهدفت القوات العسكرية الأمريكية في العراق، أمس الأربعاء، في هجومين منفصلين بطائرات مسيّرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد قليل من القوات على الرغم من تمكن الجيش الأمريكي من اعتراض الطائرة المسيّرة المسلحة.

وكانت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران هددت، الأسبوع الماضي، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق و900 آخرون في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر العام 2014، على مساحات واسعة من الأراضي في البلدين.