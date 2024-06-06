تغير في قواعد الاشتباك.. هل تجاوزت إسرائيل و"حزب الله" القرار 1701؟

يطرح التصعيد اللافت بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" اللبنانية في الأيام الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كان الطرفان قد تجاوزا الحدود التي رسمها القرار الأممي 1701 لإنهاء الاشتباك بينهما.

ولم تتوقف المناوشات وعمليات القصف المتبادلة منذ 8 أكتوبر الماضي على وقع حرب غزة، لكن الأسابيع والأيام الأخيرة شهدت تغيرا لافتا في أساليب الاستهداف ونوعية السلاح المستخدم إضافة إلى توسع جغرافية العمليات.

اتهامات متبادلة

ويتبادل الجانبان الاتهامات بخصوص انتهاك القواعد التي خطّها القرار الأممي، وسط تباين مواقفهما بشأن سبل تطبيقه على الأرض.

وكانت الأيام الماضية في جنوب لبنان دامية تحت وطأة تصعيد إسرائيلي اتسم باستهداف مقاتلي "حزب الله" بالمسيّرات لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بينهم.

وكان يوم الأحد الماضي، أحد أشد أيام المواجهات عنفا بين الجانبين منذ ثمانية أشهر، إذ بلغت حصيلة قتلى الحزب 8 قتلى وهو الرقم الأعلى منذ 8 أكتوبر، استهدفت تل أبيب معظمهم بمسيّرات في الناقورة وعيتا الشعب وحولا وغيرها.

وفي المقابل طال قصف الميليشيا اللبنانية مواقع أكثر عمقا على الجبهة الشمالية الإسرائيلية، ما تسبب في اندلاع حرائق غير مسبوقة أتت على مساحات واسعة وأدت إلى إجلاء آلاف السكان من المنطقة.

واستهدف "حزب الله" في عملياته الأخيرة مستوطنات جديدة لم يكن قصفها من قبل مثل مقر قيادة كتيبة ثكنة "حبشيت"، ووجه رشقات صاروخية كثيفة نحو مناطق مختلفة من الجليل بلغت أقصاها 15 عملية الاثنين الماضي، فضلا عن استهدافه ثكنة برانيت ‌الإسرائيلية بصواريخ "بركان" ما أدى إلى "احتراقها وتدمير جزء ‏منها".