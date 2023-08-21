السودان.. مقتل قائد الفرقة الـ16 التابعة للجيش جنوب دارفور

وظهر الخضر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحفر قبره داخل مقر قيادة الفرقة، في إشارة إلى أنه سيقاتل حتى النهاية.

ومنذ الجمعة الماضي تطوق قوات الدعم السريع مقر الفرقة الـ16 التابعة للجيش بمدينة نيالا من كل الاتجاهات، وذلك بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من أسبوع.

وكان مصدر عسكري قال لـ"إرم نيوز" إن "قوات الدعم السريع تتمركز بالقرب من سور الفرقة الـ16 ومنزل والي جنوب دارفور، بعد أن دمرت دفاعات الجيش التي كانت عصية طوال الأسابيع الماضية".