السودان.. مقتل قائد الفرقة الـ16 التابعة للجيش جنوب دارفور
أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، الاثنين، عن مقتل قائد الفرقة الـ16 مشاة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن قائد الفرقة الـ16 التابعة للجيش قتل برصاص أحد جنوده داخل مقر قيادته.
في حين نعى القائد العام للجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، الخضر قائلًا إنه "اغتالته يد الغدر والخيانة وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن"، بحسب بيان الناطق الرسمي.
وظهر الخضر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحفر قبره داخل مقر قيادة الفرقة، في إشارة إلى أنه سيقاتل حتى النهاية.
ومنذ الجمعة الماضي تطوق قوات الدعم السريع مقر الفرقة الـ16 التابعة للجيش بمدينة نيالا من كل الاتجاهات، وذلك بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من أسبوع.
وكان مصدر عسكري قال لـ"إرم نيوز" إن "قوات الدعم السريع تتمركز بالقرب من سور الفرقة الـ16 ومنزل والي جنوب دارفور، بعد أن دمرت دفاعات الجيش التي كانت عصية طوال الأسابيع الماضية".