طالت علي كرتي.. هل تقود العقوبات الأمريكية إلى إنهاء الحرب في السودان؟

وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب الدين الطيب ابراهيم، لـ"إرم نيوز" إن العقوبات الأمريكية تخدم أجندة وقف الحرب، وتؤكد تمامًا من هو الذي يعرقل خيارات الشعب السوداني في السلام والتحول المدني الديمقراطي.

وأوضح أن جماعة الإخوان في السودان أشعلت الحرب لأجل الإفلات من العدالة والعقاب على الجرائم التي ارتكبتها خلال سنوات حكمها من إبادة جماعية، وتطهير عرقي في دارفور، وجبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، وبورتسودان، وكجبار، وغيرها، إضافة إلى تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر شهاب الدين، أن العقوبات الأمريكية تضغط على قادة الحركة الإسلامية السودانية، لإجبارهم على التراجع والقبول بخيارات الشعب السوداني الراغبين في استعادة حياتهم الاعتيادية، وليس استنفارهم للقتال في حرب لا تعنيهم في شيء.

تقويض الانتقال الديمقراطي

من جهته قال عروة الصادق عضو لجنة تفكيك نظام البشير على عهد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، إن العقوبات الأمريكية، جاءت متأخرة لجهة أن دور "كرتي" في تقويض جهود التحول الانتقالي كان معلومًا منذ الانقلاب على حكومة الانتقال، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وصولاً إلى الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الصادق لـ"إرم نيوز" إن كرتي يدير شبكة شركات مشبوهة، سبق وراجعتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 على عهد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.

وأكد أن لجنة تفكيك نظام البشير كانت قد حظرت بعض هذه الشركات، وجمّدت أرصدتها، وصادرت أصولها بعدما كشفت ارتباطاتها بتنظيم الإخوان العالمي، وتورطها في غسل الأموال وتهريبها، والتلاعب باقتصاد البلاد، فضلًا عن تمويل أنشطة جماعات إرهابية.