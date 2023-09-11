25 قتيلًا جراء السيول التي ضربت ليبيا جراء الإعصار "دانيال"

بلغ عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم جرّاء الفيضانات والسيول الهائلة الناجمة عن الإعصار "دانيال" والتي ضربت مناطق ليبية أبرزها مدينة درنة، 25 قتيلًا على الأقل.

وأعلن الجيش الليبي على إثر ذلك أن 90% من الطرق المؤدية لمدينتي سوسة ودرنة انهارت بسبب السيول.

وأفادت تقارير ليبية بأن إعصارًا قويًا قادمًا من البحر المتوسط ​​اجتاح شرق ليبيا وألحق أضرارًا بعدد من المنازل والطرق وأودى بحياة العشرات.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقفون على أسطح سياراتهم بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت المدارس والمتاجر، وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة أمس الأحد واليوم الإثنين.

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط لوكالة "رويترز" إن 4 موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي "رأس لانوف" و"الزويتينة" و"البريقة" و"السدرة"، أُغلقت اعتبارًا من مساء السبت لمدة 3 أيام.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قد قال أمس الأحد، إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".