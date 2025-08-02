الداخلية السورية تعلن اعتقال نبيل دريوسي بتهم ارتكاب جرائم حرب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو نبيل دريوسي، بتهم تتعلق بضلوعه في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة خلال السنوات الأولى من النزاع في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن دريوسي "شارك في حملات النظام البائد على المناطق الثائرة"، وتورط في "أعمال انتقامية طالت المدنيين، من بينها التمثيل بجثث الشهداء".

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وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيفه بعد متابعة ورصد، مشيرًا إلى أنه "أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول".

وتأتي هذه الخطوة ضمن ما قالت الوزارة إنها "جهود متواصلة لمحاسبة المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري، أيََّا كانت خلفياتهم أو مواقعهم"، بحسب تعبيرها.