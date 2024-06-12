بلينكن: واشنطن ستعرض مقترحات بشأن ما بعد الحرب في غزة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن واشنطن ستقدم "أفكارًا ملموسة" بشأن غزة ما بعد الحرب، في الوقت الذي تضغط فيه على إسرائيل من أجل وضع خطة.
وخلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، قال بلينكن خلال مؤتمر صحافي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن الولايات المتحدة ستقدّم "في الأسابيع المقبلة، عناصر رئيسة لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن، وإعادة الإعمار".
في ذات السياق قال مصدران أمنيان مصريان، إن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.
وقال وسطاء قطريون ومصريون وفقًا لوكالة "رويترز"، إن حماس ردت، أمس الثلاثاء، على خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، دون تقديم تفاصيل.