في خضم مباحثات مسقط.. الحوثيون يهددون بحملة اعتقالات جديدة

في خضم المباحثات الدائرة في العاصمة العمانية مسقط، بين طرفي الصراع في اليمن، بشأن الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين والمخفيين قسرًا، تواصل ميليشيا الحوثي، التهديد بشنّ حملة اختطافات واعتقالات جديدة.

وتوعدت ميليشيا الحوثي العاملين والموظفين في المنظمات والهيئات الأممية والدولية، المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، بتهمة العمالة والتجسس ضد الدولة، على حد زعمهم.

عقوبات الخيانة

وأعلن ما يسمى برئيس (المجلس السياسي الأعلى) التابع للحوثيين مهدي المشاط، إمهال كل من يبادر طوعًا للكشف عن نفسه أمام الأجهزة الأمنية، ممن له أي ارتباط مع شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، في غضون 30 يومًا.

وشدّد المشاط، وفقًا لوكالة الأنباء "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحوثيين، على أنه "بعد انقضاء المدة المحددة، سيتحمل كل من تورط في الخيانة، كافة التبعات وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم وفق ما أقره الدستور على كل خائن لبلده ووطنه".

وذكرت الوكالة الحوثية، بأن التوجيهات تلك، تأتي: "نظرًا لاستبساط العمالة والخيانة في الفترة الماضية من قبل الأنظمة العميلة"، مخصصة رقم "100" للاتصال من خلاله لتسهيل عملية التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات.