إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول مجمع يحمر العسكري في "حزب الله" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال أحمد محمد صلاح الذي تصفه إسرائيل بأنه مسؤول "مجمع يحمر" العسكري، بغارة على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفّذت غارة جوية، السبت، أسفرت عن مقتل أحمد محمد صلاح مسؤول "مجمع يحمر" في تنظيم حزب الله.

وأضاف أدرعي أن أحمد صلاح كان يعمل على إعادة بناء بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة "يحمر" جنوب لبنان، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الأنشطة الإرهابية" التي تستهدف أمن إسرائيل.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي قد أعلن اغتيال عنصر من "قوة الرضوان" في ميليشيا "حزب الله"، في وقت سابق السبت، اتهمه بالضلوع في محاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة "الخيام" جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنشطة العنصر تمثل "خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشدداً على "مواصلة العمل على إزالة كل تهديد يطال دولة إسرائيل"، على حد قوله.