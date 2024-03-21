"وول ستريت جورنال": هدنة غزة تصطدم بشروط إسرائيل وحماس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حركة حماس أضحى معضلة تقف في طريق الوصول إلى وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضين الإسرائيليين لا يسعون فقط إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تم احتجازهم يوم الـ7 من أكتوبر الماضي، لكن أيضًا الحرية في استئناف الحملة العسكرية لسحق حماس مرة واحدة وإلى الأبد بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

ونقلت عن وسطاء بالمفاوضات في قطر، إنه "في المقابل، تتفاوض حماس بشكل أساس من أجل بقائها، وتضغط من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وإيجاد سبل للبقاء مؤثرة في غزة ما بعد الحرب، إن لم تعد حاكمة لها".