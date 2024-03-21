"وول ستريت جورنال": هدنة غزة تصطدم بشروط إسرائيل وحماس
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حركة حماس أضحى معضلة تقف في طريق الوصول إلى وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضين الإسرائيليين لا يسعون فقط إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تم احتجازهم يوم الـ7 من أكتوبر الماضي، لكن أيضًا الحرية في استئناف الحملة العسكرية لسحق حماس مرة واحدة وإلى الأبد بعد انتهاء وقف إطلاق النار.
ونقلت عن وسطاء بالمفاوضات في قطر، إنه "في المقابل، تتفاوض حماس بشكل أساس من أجل بقائها، وتضغط من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وإيجاد سبل للبقاء مؤثرة في غزة ما بعد الحرب، إن لم تعد حاكمة لها".
لكن إسرائيل، بحسب محللين، مترددة في تقديم أي تنازلات يمكن أن ينظر إليها على أنها استسلام لحماس.
ونقلت الصحيفة عن المفاوض الإسرائيلي السابق بشأن الرهائن، غيرشون باسكن، قوله إن "إسرائيل تعلم أنها خسرت لمجرد الدخول في تلك المفاوضات؛ وإن أي اتفاق يتم التوصل إليه هو انتصار لحماس، والهدف هو تقليل هذا النصر قدر الإمكان".
وذكرت أن النقطة الشائكة الأولى التي تعترض المفاوضات الجارية حاليًّا، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح 40 رهينة، هي ما إذا كان أي اتفاق لوقف إطلاق النار سيخرج القوات الإسرائيلية من غزة استعدادًا لإنهاء الحرب، أو يبقيها في مكانها لتمكين إسرائيل من استئناف القتال.
وأردفت: "أما النقطة الشائكة الأخرى بالنسبة لإسرائيل فهي أن حماس تريد اختيار السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، إذ تصر الحركة على إدراج نحو 170 فلسطينيًّا تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم العام 2011 في صفقة مبادلة رهائن".
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الطرفين، إسرائيل وحماس، بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، بفعل ما أصابهما من إنهاك، وللتمكن من مراجعة خططهما ومواقفهما الإستراتيجية.
وتابعت: "يُضاف إلى ذلك، أن سد الهوة بين أهداف إسرائيل وحماس أصبح أولوية ملحة لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن التي تتعرض هي الأخرى إلى ضغوط دولية ومحلية تُطالب بإنهاء هذا الملف، ووضع حد للمأساة الإنسانية التي تعصف بالسكان المدنيين في قطاع غزة".