خبير مصري: تجميد القاهرة لمعاهدة السلام يضر بموقف إسرائيل
قال خبير الأمن القومي المصري والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، إن تجميد مصر لمعاهدة السلام يضر بموقف إسرائيل في المنطقة، وذلك وسط تحذيرات أرسلتها القاهرة لتل أبيب.
وتفيد التحذيرات المصرية بأن أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح تتسبب بحركة نزوح باتجاه الأراضي المصرية، ستؤدي إلى تعليق فوري للمعاهدة الموقعة بين البلدين عام 1979.
وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق الشمال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل ومئات المصابين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقال اللواء عبدالواحد في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "السيطرة على رفح ومحور فيلادلفيا، لم يدرجا ضمن الخطط الإسرائيلية للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأوضح أن "هناك ترتيبات أمنية جديدة لإحكام السيطرة، وهو الأمر الذي أزعج القاهرة؛ لأنه بمثابة رسالة واضحة للأهداف الحقيقية التي تسعى إليها تل أبيب، وهي توطين الفلسطينيين خارج النطاق الجغرافي لمنطقة غزة".
وتُعد مدينة رفح جنوب قطاع غزة الملاذ الأخير للفلسطينيين، وتؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم البري على أجزاء أخرى من وسط وشمال غزة.
وأعلنت مصر مرارًا رفض مساعي إسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح المحاذية للحدود المصرية، وحذّرت في بيان لوزارة الخارجية من "العواقب الوخيمة" لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وبين اللواء عبدالواحد أن الموقف المصري الرافض يأتي لأسباب عدة، منها أن "السيطرة على رفح وشن عمليات عسكرية، يُشكّل اختراقًا حقيقيًا لمعاهدة السلام، التي تنص على أن القوات الموجودة بين الجانبين تكون رمزية من الشرطة، إلى جانب قوات حرس الحدود، مع إشراف دولي متعدد الجنسيات، ويمنع وجود أي أسلحة ثقيلة".
وأشار إلى أن "مصر اتبعت استراتيجية خلال الفترة الماضية قائمة على التهدئة، واحتواء جميع الأطراف وضبط النفس لأقصى درجة، رغم الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة من خلال التصريحات الإعلامية الرسمية".
وشدد اللواء عبدالواحد على أن "مصر حذرت من تفاقم أزمة إنسانية كبيرة في رفح، وترى أن هذا الأمر يهدد عملية السلام"، مرجحًا "أن تنشر مصر قواتها ومعداتها الثقيلة، حال قامت إسرائيل بدفع قواتها على الحدود؛ مما يُدخل الجانبين في صراعات سياسية ودبلوماسية وعسكرية".