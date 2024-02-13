خبير مصري: تجميد القاهرة لمعاهدة السلام يضر بموقف إسرائيل

قال خبير الأمن القومي المصري والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، إن تجميد مصر لمعاهدة السلام يضر بموقف إسرائيل في المنطقة، وذلك وسط تحذيرات أرسلتها القاهرة لتل أبيب.

وتفيد التحذيرات المصرية بأن أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح تتسبب بحركة نزوح باتجاه الأراضي المصرية، ستؤدي إلى تعليق فوري للمعاهدة الموقعة بين البلدين عام 1979.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق الشمال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل ومئات المصابين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.