سياسي كويتي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية في عمر التسعين
أعلن السياسي الكويتي المخضرم، أحمد السعدون، اليوم الإثنين، عزمه الترشح لانتخابات مجلس الأمة التي ستجري في أبريل/نيسان المقبل، ليكون بذلك أحد أكبر المرشحين للانتخابات التشريعية المزمعة في البلاد.
وحضر السعدون المولود عام 1934، لتقديم أوراق ترشحه بنفسه، قبل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بدا فيه متفائلًا بمستقبل البلاد بعد الانتخابات المقبلة.
وقدَّم أكثر من 40 مرشحًا، بينهم امرأتان على الأقل، أوراق ترشحهم للانتخابات في أول أيام التسجيل، وسط توقعات بزيادة العدد خلال الأيام المقبلة، إذ تأتي هذه الانتخابات بعد حل مجلس الأمة الشهر الماضي.
من هو أحمد السعدون؟
يعد أحمد عبد العزيز جاسم السعدون، أحد أشهر نواب مجلس الأمة الكويتي ورؤسائه لبضع دورات، فقد انتخب لـ ١٣ فصلًا تشريعيًّا، بينها 11 فصلًا متتاليًا دون انقطاع من عام 1975 حتى عام 2012 وانتخب للمرة الـ12 والـ13 في انتخابات مجلس 2022 (المبطل) ومجلس 2023.
كما ترأس السعدون المجلس المنتخب في الفصول التشريعية 1985 و1992 1996، كما كان نائبًا لرئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية 1975 و1981.
وقبل العمل السياسي البرلماني، عمل السعدون في القطاع الحكومي كوكيل مساعد في وزارة البريد والبرق والهاتف، قبل أن يترك عمله الحكومي في العام 1974.
كما كان من مؤسسي وإداريي كل من نادي النهضة الرياضي عام 1955 ونادي كاظمة الرياضي عام 1964.
وترأس السعدون الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ عام 1968 حتى عام 1976 وانتخب كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا في مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد خلال إقامة دورة الألعاب الآسيوية في طهران في 1974 واستمر في منصبه حتى عام 1982.