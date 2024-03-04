سياسي كويتي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية في عمر التسعين

أعلن السياسي الكويتي المخضرم، أحمد السعدون، اليوم الإثنين، عزمه الترشح لانتخابات مجلس الأمة التي ستجري في أبريل/نيسان المقبل، ليكون بذلك أحد أكبر المرشحين للانتخابات التشريعية المزمعة في البلاد.

وحضر السعدون المولود عام 1934، لتقديم أوراق ترشحه بنفسه، قبل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًّا بدا فيه متفائلًا بمستقبل البلاد بعد الانتخابات المقبلة.

وقدَّم أكثر من 40 مرشحًا، بينهم امرأتان على الأقل، أوراق ترشحهم للانتخابات في أول أيام التسجيل، وسط توقعات بزيادة العدد خلال الأيام المقبلة، إذ تأتي هذه الانتخابات بعد حل مجلس الأمة الشهر الماضي.

من هو أحمد السعدون؟

يعد أحمد عبد العزيز جاسم السعدون، أحد أشهر نواب مجلس الأمة الكويتي ورؤسائه لبضع دورات، فقد انتخب لـ ١٣ فصلًا تشريعيًّا، بينها 11 فصلًا متتاليًا دون انقطاع من عام 1975 حتى عام 2012 وانتخب للمرة الـ12 والـ13 في انتخابات مجلس 2022 (المبطل) ومجلس 2023.

كما ترأس السعدون المجلس المنتخب في الفصول التشريعية 1985 و1992 1996، كما كان نائبًا لرئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية 1975 و1981.