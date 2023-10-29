العرادة: مليشيا الحوثي حولت المواقع الأثرية إلى متارس وحصون عسكرية

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء سلطان العرادة، السبت، إن "ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفي خضم حربها على الوطن، عَمَدَت بكافة الأساليب والطرق والوسائل المتاحة لديها، إلى محو التراث والحضارة والمواقع الأثرية التي تنعم بها اليمن، من خلال القصف المباشر لها بقصد تدميرها".

وأكد العرادة، في كلمة ألقاها في اختتام اللقاء التشاوري لحماية التراث الثقافي، والذي نظمته السلطة المحلية بمحافظة مأرب، ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة، أن "ميليشيات الحوثي تحول العديد من المواقع الأثرية، إلى متارس وحصون عسكرية".

وبين العرادة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت" أن "عناصر الميليشيات الحوثية، أقدمت على نهب القطع الأثرية الثمينة، فضلاً عن قيامها بأعمال الطمس والتشويه لمختلف المواقع والمدن التاريخية".

وشدد العرادة، على ضرورة "التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لوضع خطة مُحكمة، للاستفادة من التراث الثقافي والآثار العديدة التي تزخر بها البلاد، للاستفادة قدر الإمكان"، لافتاً إلى أن ذلك "سيخلق بدوره فرصاً كبيرة لتوفير عائدات اقتصادية، تساهم لرفد الدخل القومي للبلد، وتكوين أداة فاعلة للتنمية الشاملة".