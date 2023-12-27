حماس تتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء ضحايا فلسطينيين من غزة

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين ضحايا فلسطينيين قتلوا خلال العملية البرية بمناطق متفرقة في القطاع.

وقال المكتب، في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن "الجيش الإسرائيلي امتهن كرامة جثامين 80 شهيدًا، كان الاحتلال قد سرقها سابقًا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، بعد أن سلمها مشوهة عبر معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح".

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي سلم الجثامين دون أي إشارة يمكن أن تحدد هوياتها، كالأسماء أو الأماكن التي سرقها منها.

وقال البيان إنه "بعد معاينة الجثامين تبين أن ملامحها مُتغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال أعضاء حيوية من أجساد الضحايا".