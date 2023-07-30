تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال مسؤول بارز في فتح

أكدت تقارير محلية وشهود عيان، تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إثر اغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة من داخل المخيم تظهر اندلاع اشتباكات عنيفة تستخدم فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، إضافة إلى مقاطع توثق حادثة اغتيال المسؤول البارز بحركة فتح.