تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال مسؤول بارز في فتح
أكدت تقارير محلية وشهود عيان، تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إثر اغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي.
وتداول نشطاء مقاطع مصورة من داخل المخيم تظهر اندلاع اشتباكات عنيفة تستخدم فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، إضافة إلى مقاطع توثق حادثة اغتيال المسؤول البارز بحركة فتح.
من جانبه قال الجيش اللبناني في تغريدة على صفحته في تويتر مساء اليوم: "تجري اشتباكات في مخيم عين الحلوة، ونتيجة ذلك سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة".
وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة ليل السبت في المخيم الواقع جنوب لبنان، بين عناصر من حركة "فتح" وفصيل إسلامي، أسفرت عن مقتل شخص وجرح 6 آخرين.
وحدثت الاشتباكات بعد محاولة اغتيال تعرض لها ناشط في المخيم، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، التي ذكرت أن "التوتر يسود مخيم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرَّض لها ناشط إسلامي في الشارع التحتاني".
وأوضحت أن "مسلحًا مجهولًا أقدم على إطلاق النار في اتجاهه بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما سمع انفجار قذيفتين صاروخيتين ترددت أصداؤهما في مدينة صيدا".