إسرائيل تعلن استهداف 750 هدفًا عسكريًا في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن طيرانه الحربي استهدف ما قال إنها 750 هدفًا عسكريًا في قطاع غزة، وذلك ضمن الحرب الدائرة في القطاع منذ 6 أيام، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش أن من بين تلك الأهداف "أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس ومجمعات ومواقع عسكرية ومنازل لمسؤولين تم استخدامها كمقرات عسكرية ومستودعات أسلحة وغرف اتصال".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش عبر حسابه في منصة "إكس" إنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم "تصفية نشطاء في التنظيمات الإرهابية"، على حد تعبيره.