اكتشاف اختراق سيبراني إيراني سعى لتخريب مفاوضات التهدئة في غزة

أفادت "القناة 12" العبرية باكتشاف هجوم سيبراني معقّد نفذه قراصنة من إيران، خلال الأيام الأخيرة، بهدف اخترق النظام الدبلوماسي الدولي بين الوسطاء في ملف حرب غزة.

وذكرت القناة أن شركة "دريم" للأمن السيبراني أعلنت، الجمعة، اكتشاف اختراق إلكتروني مقعد، وصل إلى غرف المفاوضات في القاهرة بهدف "تقويض عمليات الوساطة والثقة بين الدول".

وتمكن قراصنة إيرانيون خلال الهجوم من اختراق حساب بريد إلكتروني حقيقي لموظف إحدى السفارات العربية في باريس، وتمكنوا من إرسال رسائل تبدو وكأنها مراسلات دبلوماسية رسمية بالفعل.

وبحسب الشركة، التي تطوّر منصات الذكاء الاصطناعي لحماية الحكومات والأصول الوطنية، أرسلت من حساب البريد رسائل بملفات (وورد) تبدو بريئة، إلى شبكات دبلوماسية، لكنها تحتوي على برامج متطورة يتم تنشيطها عند فتحها.

وبتلك الطريقة، تقول الشركة، اخترق القراصنة بشكل مباشر مسؤولين من الدول الوسيطة، كانوا يشاركون في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، التي استضافتها القاهرة مؤخراً.

وأكدت الشركة أن خبراءها تمكنوا من رسم مسار الهجوم بالكامل باستخدام أنظمة فريدة تعتمد على نماذج اللغة السيبرانية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

وعمل هؤلاء الوكلاء كمحققين رقميين مستقلين، فقام أحدهم بمسح الويب المفتوح والشبكة المظلمة والشبكات الاجتماعية بحثًا عن أي نشاط ضار، بينما أجرى وكيل آخر تحليلًا جنائيًا متقدمًا حدد الاتصالات بين المجالات والخوادم والبنية الأساسية للهجوم.

وقال شاليف جوليو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: "إن الكشف الحالي، الذي نُفّذ بالكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الفريدة في عالم الإنترنت، يُثبت مجددًا أن الصراعات في الشرق الأوسط لا تقتصر على أرض الواقع فحسب، بل تشمل أيضًا الفضاء الرقمي".

وأضاف: "منذ تأسيس الشركة، وضعنا نصب أعيننا هدف توفير هذه الطبقة من الحماية للدول، وضمان الأمن السيبراني والمرونة في عالم يشهد هجمات دول متطورة".