مع انتهاء عطلة العيد.. "مزاد" رئاسة البرلمان العراقي يفتح من جديد

أحمد عبد

انشغلت الكتل السياسية العراقية ببورصة أسماء رئاسة البرلمان مرة أخرى، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى؛ ففي وقت ما زالت فيه حظوظ سالم العيساوي المرشح لخلافة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قائمة، يتمسك الأخير بترشيح محمود المشهداني، فيما لا تزال الكتل "الشيعية" داخل الإطار التنسيقي منقسمة.

لم تكن الأيام العشرة الماضية بالهينة على الكتل السياسية "السنية"، خصوصاً حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، حيث أعلن 11 نائباً في البرلمان العراقي وعضو في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن الحزب وتأسيس جبهة سياسية جديدة باسم كتلة "المبادرة".

وعزا النواب والأعضاء المنشقون خطوتهم تلك إلى عدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، "ما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي"، بحسب بيان للكتلة.

صراع مقعد رئاسة البرلمان

هذه الانشقاقات لم تكن ببعيدة عن صراع مقعد رئاسة البرلمان، بحسب الخبير السياسي، عمر العاني، الذي قال لـ "إرم نيوز"، إن "الانشقاقات التي تحدث في الكتل السياسية ليست انشقاقات طبيعية قد تفرزها أي عملية سياسية، بل تخضع لمبدأ من يدفع أكثر"، في إشارة إلى مكاسب مالية يحققها بعض أعضاء الأحزاب الفاعلين من رئيس الحزب.

وأضاف، أن "ما يجرى من انشقاقات لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات، وتحولهم من حزب إلى آخر وتنقلهم بين تقدم وعزم، جاء بعد الجمود السياسي وعدم قدرة الطرفين السنيين الأكبرينِ من حسم منصب رئاسة البرلمان، فكل طرف منهما، الحلبوسي، وخميس الخنجر، يسعى لكسب أكبر الأصوات لتمرير مرشحه".

وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت، في الـ18 من أيار 2024، اشتباكاً بالأيدي بين أعضاء حزب تقدم من جهة وعزم من جهة أخرى، ما أدى الى إصابة النائب عن حزب تقدم، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب أحمد الجبوري، رغم انتماء الاثنين إلى ما يعرف بتكتل "البيت السني".

وعجز البرلمان العراقي رغم عقده بضع جلسات عن اختيار رئيس جديد له لخلافة محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في تشرين الثاني 2023، في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.