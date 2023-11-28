"إلبيت سيستمز" الإسرائيلية تعلن زيادة إنتاجها بسبب الحرب

قالت شركة الإلكترونيات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، الثلاثاء، إنها زادت من إمداداتها للجيش الإسرائيلي بسبب الحرب مع حركة حماس، مشيرة إلى تحقيقها زيادة في أرباحها الفصلية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، جوزيف جاسبار، إن "وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبت من الشركة زيادة الكميات، وحثتنا على التسليم المبكر للعقود القائمة والاستفادة من برامج التطوير في الميدان".

وأضاف جاسبار: "إنهم يطلبون منا أن نفعل ذلك ونحن نبذل قصارى جهدنا بالطبع لدعم الجيش، هذا في الواقع يسرع من إدخال منتجات جديدة في الجيش والقوات الجوية وما إلى ذلك، ونتطلع إلى استمرار هذا في المستقبل القريب أيضا".