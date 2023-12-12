ميليشيات الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف الناقلة "ستريندا"

قالت ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت الناقلة التجارية ستريندا التي ترفع علم النرويج.

وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثي يحيى سريع، في بيان بثه التلفزيون، إنها استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وأضاف أنها "نجحت خلال اليومين الماضيين في منع مرور بضع سفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية".

وجددت ميليشيات الحوثي التعهد بأنها ستواصل منع كل السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية "حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.