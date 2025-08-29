قناة عبرية: إسرائيل تعتزم وقف إسقاط الطرود الغذائية على غزة

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تخطط لوقف إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا فوق مدينة غزة، إلى جانب تقليص إمداداتها إلى شمال القطاع.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الضغط على أكثر من 800 ألف من سكان غزة لإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك في إطار الاستعدادات لعملية السيطرة العسكرية عليها.

وأضافت القناة، أنه وبعد شهرٍ من وقف إطلاق النار التكتيكي في المدينة، لـ10 ساعاتٍ يوميًا تقريبًا، أمرت القيادة السياسية بإلغائه.

وبدأ وقف إطلاق النار عقب انتقاداتٍ دوليةٍ ومزاعم عن مجاعةٍ في قطاع غزة. وسيستمر وقف إطلاق النار التكتيكي في المخيمات المركزية ومنطقة المواصي، التي تريد إسرائيل إجلاء السكان إليها.

كما أُعلن مساء اليوم أن القيادة السياسية نقلت رسالة إلى القيادة العسكرية مفادها أن العملية العسكرية في مدينة غزة ستبدأ قريبًا، وأنه سيتم تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لهذه العملية. كما أكدت القيادة السياسية على ضرورة تسريع جيش الدفاع الإسرائيلي لإجلاء السكان من المنطقة.

وفي هذه الأثناء، تُستكمل الاستعدادات في إسرائيل لإنشاء موقعين إضافيين لتوزيع الأغذية تابعين لمؤسسة "GHF" الأمريكية في جنوب قطاع غزة.

وفي إطار الاستعدادات الخاصة التي أجراها منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، تم نصب خيام في المنطقة، وبدأ بناء مستشفيات ميدانية، وإصلاح خطي مياه من إسرائيل.

وأفاد مصدر أمني لقناة "كان" الإخبارية بأن معظم البنى التحتية الإنسانية في جنوب قطاع غزة جاهزة لنقل السكان. ووفقًا لتقديرات مسؤولين أمنيين كبار، سيتم إرسال الإخطارات الأولى إلى سكان مدينة غزة خلال أسبوع ونصف تقريبًا، والتي تُلزمهم بإخلاء المدينة فورًا.