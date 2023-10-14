مصدر لـ "إرم نيوز": مبادرة محلية لوقف الصراع في السودان
طرحت "الإدارات الأهلية" في السودان مبادرة لوقف الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، وهي مبادرة أبدى طرفا الصراع موافقة أولية عليها.
وقال عضو مجلس الإدارات الأهلية في السودان، بشرى الصائم، إن الإدارات الأهلية دفعت بالمبادرة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأوضح الصائم في تصريح لـ"إرم نيوز" أن المبادرة تضمنت ضرورة الإيقاف الفوري للحرب التي تشهدها البلاد، وشددت على العودة إلى منبر جدة والتفاوض حول العملية السياسية دون استثناء عبر حوار "سوداني ـ سوداني".
ولفت الصائم إلى أن المبادرة التي حظيت بموافقة عدد كبير من قيادات الإدارات الأهلية، وجدت قبولاً أولياً من طرفي النزاع اللذين طلبا فترة لا تتجاوز أسبوعين لدراستها.
كما أوضح أنهم تقدموا بالمبادرة لعدد من الجهات بينها وزير الحكم الاتحادي الذي رحب بها إضافة للحرية والتغيير - المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، والآلية الوطنية للتحول الديمقراطي وإيقاف الحرب، وقال: "بدأنا كذلك في تقديمها لمكونات سياسية وطرق صوفية".
ويشهد السودان، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، صراعاً على السلطة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".
وخلّف النزاع آلاف القتلى والجرحى، ودفع مئات الآلاف إلى النزوح داخلياً واللجوء إلى دول الجوار، وسط أزمة إنسانية كبيرة تواجهها البلاد، بينما لم تفلح الجهود السياسية الداخلية والخارجية في التوصل إلى أي اتفاق لوقف العنف.