مصدر لـ "إرم نيوز": مبادرة محلية لوقف الصراع في السودان

طرحت "الإدارات الأهلية" في السودان مبادرة لوقف الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، وهي مبادرة أبدى طرفا الصراع موافقة أولية عليها.

وقال عضو مجلس الإدارات الأهلية في السودان، بشرى الصائم، إن الإدارات الأهلية دفعت بالمبادرة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأوضح الصائم في تصريح لـ"إرم نيوز" أن المبادرة تضمنت ضرورة الإيقاف الفوري للحرب التي تشهدها البلاد، وشددت على العودة إلى منبر جدة والتفاوض حول العملية السياسية دون استثناء عبر حوار "سوداني ـ سوداني".