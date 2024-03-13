مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضرورة "وقف العدوان على غزة"
شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، بحسب وكالة "واس".
وأكد المجلس على ضرورة "إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود، العام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".
من جانب آخر، جدد المجلس دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية، وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار لهذا البلد الشقيق.