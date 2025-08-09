"فقدت الثقة بك".. سموترتش يهاجم نتنياهو

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية قرار الحكومة الأخير باحتلال مدينة غزة في القطاع الفلسطيني المُدمر.

وقال سموتريتش، رئيس الكتلة الصهيونية الديني، إنه "فقد الثقة بأن رئيس الوزراء نتنياهو قادر ويريد قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي إلى النصر والحسم"، في قطاع غزة، بحسب هيئة البث العبرية.

وذكر في بيان: "حتى الآن، دعمتُ أيضًا قراراتٍ لم تعجبني. ونظرًا لأهمية الوحدة، أيدتُ أيضًا خطواتٍ كانت أقل صوابًا في رأيي. بقيتُ في الحكومة رغم قراراتٍ كارثية، مثل إطلاق سراح إرهابيين قتلة ملطخة أيديهم بالدماء، والانسحابات المؤلمة من أراضٍ احتلتها دماءٌ كثيرة".

وأكد الوزير سموتريتش، أن ذلك "استمر طالما كنتُ أعتقد أننا نسعى جاهدين لتحقيق قرارٍ ونصر"، لافتًا إلى أنه "فقد الثقة في قدرة رئيس الوزراء على قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي هناك، بل ورغبته في ذلك" وفق تعبيره.

ومضى قائلًا: "سيدي رئيس الوزراء، لم يفت الأوان لتغيير رأيك. خاطب مجلس الوزراء مرة أخرى، وأعلن بوضوح تام أنه لن يكون هناك مزيد من التوقفات في المنتصف. ولن تكون هناك مزيد من الصفقات الجزئية".

وأضاف الوزير سموتريتش "أننا هذه المرة نهدف إلى خطوة حاسمة وواضحة، تؤدي إلى استسلام حماس الكامل وعودة جميع الأسرى دفعة واحدة، أو هزيمتها وتدميرها".