مصدر لـ "إرم نيوز": تضرر سفينة في البحر الأحمر بعد هجوم حوثي

قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين شنّوا هجومًا جديدًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على سفن تجارية في مياه البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الحوثي الجديد أسفر عن وقوع أضرار جزئية في إحدى السفن التجارية.

وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "مليشيات الحوثي نفذت ضربات كبيرة، عبر إطلاق نحو 9 طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن".

وقال إن ذلك يأتي "في محاولة جديدة لاستهداف السفن التجارية أثناء مرورها قبالة السواحل الجنوبية من محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، غربي اليمن".

وأشار الدبيش، إلى "وقوع أضرار جزئية في سفينة تجارية بعد مرورها قبالة سواحل المخا – بحسب معلومات غرفة العمليات - التابعة للقوات المشتركة البحرية".

وأردف أن "قوات التحالف الدولي المتواجدة في مياه البحر الأحمر، تمكنت من اعتراض عدد من هذه الصواريخ والمسيّرات الحوثية، في حين سقط بعضها الآخر في مياه البحر، ما بين ميناء المخا وجزيرة "زُقر"، المقابلة للسواحل الجنوبية من محافظة الحديدة".

وقال إن "مليشيات الحوثيين تطلق هذه الصواريخ والطائرات المسيّرة، من منصات متحركة تقع وسط مناطق سكنية مأهولة في محافظة الحديدة، في تهديد يعرّض حياة المدنيين لمخاطر مباشرة".

وأكدت مصادر محلية في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة لـ"إرم نيوز"، سماع دويّ عدة انفجارات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مع رصد وميض قوي من مياه البحر الأحمر، قبالة سواحل الحديدة.

وكانت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، أعلنت الثلاثاء، تلقيها تقريرًا عن وجود وحدات مسيّرة في مياه البحر الأحمر، بالقرب من اليمن.