مقتل جندي عراقي بانفجار شرقي البلاد

قال مصدران أمنيان إن جنديا عراقيا قتل وأصيب اثنان آخران بعد انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم في منطقة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شرقي البلاد اليوم الأربعاء، بحسب رويترز.

ولم تكشف المصادر الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أن العراق يشهد منذ سنوات هجمات يشنها تنظيم "داعش"، رغم إعلان بغداد القضاء عليه قبل سنوات.

وكان داعش قد سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، لكن التنظيم تعرّض إلى هزائم متتالية في البلدين، وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته عام 2019 بعد مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية في مخبأ له داخل الأراضي السورية.