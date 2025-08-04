بعد أحداث السويداء ومنبج.. واشنطن تحث الأطراف السورية على الحوار

حث مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، جميع الأطراف في سوريا على الهدوء، وحل الخلافات بالحوار، لا سفك الدماء.

وقال باراك، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "اندلعت أعمال عنف مقلقة أمس في السويداء ومنبج".

وشدد على أن "الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حل سلمي ودائم".

وأعرب عن فخر الولايات المتحدة بمساعدتها على التوسط لإيجاد حل في السويداء، وبمشاركتها في التوسط مع فرنسا لإعادة دمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة.

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وأكد باراك أن "الطريق إلى الأمام بيد السوريين، ونحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار لا سفك الدماء".

وشدد على أن "سوريا تستحق الاستقرار.. السوريون يستحقون السلام".

وكانت قناة "الإخبارية" السورية قد نقلت عن مصدر أمني، أمس الأحد، قوله إن جماعات مسلحة هاجمت قوى الأمن الداخلي في السويداء؛ ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين.

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وقال المصدر إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، الشهر الماضي، بعد اشتباكات بين مسلحين أسفرت عن مقتل المئات.