مصدر عسكري لـ"إرم نيوز": الدعم السريع تقترب من العودة إلى الخرطوم وأم درمان

كشف مصدر عسكري ميداني مقرّب من قوات الدعم السريع أن استعادة السيطرة على منطقتي "كازقيل" و"الرياش" في ولاية شمال كردفان وضعت مدينة الأبيض بالقرب من المدن التي خرجت عن سيطرة الجيش، مشيراً إلى أن طريق العودة إلى أم درمان والخرطوم تقترب خطوة بعد أخرى.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن قوات الدعم السريع باتت على مشارف إكمال حصار مدينة الأبيض، حيث تمكنت بعض القوات التابعة لتحالف "تأسيس" من دخول بعض الأحياء والانسحاب منها لاحقاً، في إطار تمهيد لمعركة أوسع.

وأكد المصدر أن العملية العسكرية الأخيرة أسفرت عن السيطرة الكاملة على المنطقتين الاستراتيجيتين بعد معارك حاسمة ضد جيش الحركة الإسلامية والمليشيات المتحالفة معه، مشيراً إلى نشر تعزيزات نوعية على المداخل والمحيط لتأمينهما.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تكبدت خسائر فادحة بلغت المئات بين قتيل وجريح، فيما تمت مصادرة 43 عربة قتالية مجهزة بكامل العتاد وتدمير عشرات المركبات الأخرى، فضلاً عن الاستيلاء على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر التي يجري حصرها حالياً، بينما تواصل قوات الدعم السريع مطاردة الفارين باتجاه مدينة الأبيض.

وكشف المصدر عن أسر وقتل العديد من عناصر الجيش والحلفاء، بينهم إسلاميون ينتمون إلى تنظيم داعش وعناصر من تيغراي الإثيوبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف إلى السيطرة على الأبيض والتقدم نحو أهداف استراتيجية إضافية في شمال كردفان.

ويُذكر أن قوات الدعم السريع تقاتل إلى جانب تحالف "تأسيس"، الذي يضم عدداً من الحركات والتنظيمات المسلحة، بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وحركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة تحرير السودان-الثورة الثانية، وحركة تحرير السودان الديمقراطية، وحركة تحرير السودان-وحدة جوبا، وحركة العدل والمساواة السودانية.

وتتركز المعارك حالياً ضد الحركة الإسلامية التي يمثلها الجيش والكتائب الجهادية مثل البراء بن مالك، كتيبة القعقاع، البرق الخاطف، ودرع البطانة (كيكل)، إلى جانب حلفائهم من قوات جبريل إبراهيم وقوات مني أركو مناوي.