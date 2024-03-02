مصدر عسكري إسرائيلي: نتنياهو يريد حربًا "بلا نهاية"

رأى مصدر عسكري إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في حرب "بلا نهاية" في قطاع غزة، وهو ما يعد "مشكلة كبرى". وفق قناة "الأخبار 12" العبرية.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري رفيع المستوى، لم تكشف هويته، أن نتنياهو يرغب في إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، بما يضمن نجاته من المساءلة والبقاء في المنصب، مضيفًا أن هذا الأمر يعدّ "مشكلة كبرى".

وأوضحت القناة الليلة الماضية، أن العمليات العسكرية تتواصل في القطاع، وشهدت خلال يوم الجمعة عمليات مكثّفة في خانيونس جنوبي القطاع، وفي حي الزيتون، أكبر أحياء مدينة غزة شمالًا.