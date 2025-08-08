بلجيكا تستدعي سفير إسرائيل بسبب خطط غزة

استدعى وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي بسبب الخطة الإسرائيلية المعلنة لاحتلال مدينة غزة والسيطرة العسكرية على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت "التعبير عن رفضها التام لهذا القرار، وأيضًا لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية"، مضيفة أنها "ستدعو بقوة" إلى التراجع عن هذا القرار.

وأضافت الوزارة: "بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكريًا على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي"، بحسب رويترز.