حكومة لبنان تتعهد بكشف ملابسات الهجوم على السفارة الأمريكية

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قادة الأجهزة الأمنية، التشدد في ملاحقة مطلقي النار على السفارة الأمريكية، وجلاء ملابسات الحادثة.

وقال ميقاتي الموجود في نيويورك، حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "حماية البعثات الدبلوماسية في لبنان، أمر لا تهاون فيه على الإطلاق".

وأضاف أن حكومته "لا تسمح لأي كان بالعودة إلى أنماط قديمة في توجيه الرسائل السياسية، التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها".

من جانبه، أدان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الاعتداء خلال اتصال بالسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وشدد على التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الأجنبية.

وأبلغ وزير الداخلية بسام مولوي السفيرة شيا، بأن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات الدقيقة لكشف ملابسات ما حصل، وتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم.

وتابعت اليوم الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في حادث تعرض مقر السفارة الأمريكية في محلة "عوكر" إلى الشمال من بيروت، لإطلاق النار، من دون وقوع إصابات.

وتضاربت المعلومات حول كيفية تنفيذ العملية، وذكر بعضها أن المنفذ تقدم باتجاه مقر السفارة سيرا على الأقدام، وأشارت معلومات أخرى إلى استخدامه دراجة، ركنها على مسافة قريبة، قبل أن يكمل طريقه باتجاه المقر.

وتزامنت الحادثة مع إحياء الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير سيارة مفخخة، استهدف السفارة الأمريكية في لبنان، في 20 سبتمبر من العام 1984.