إطلاق صواريخ من غزة عقب وفاة القيادي الفلسطيني خضر عدنان
أُطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بعد وفاة القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان.
وكانت سلطات السجون الإسرائيلية أعلنت وفاة الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سجن إسرائيلي، إثر إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.
وقالت إدارة السجون إن عدنان "رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، ووُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه".
وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاته.
وأوضحت جمعية "واعد للأسرى" في غزة، ردا على ذلك "الشيخ الشهيد خضر عدنان قتل وأعدم بدم بارد بتواطؤ واضح من قبل ما تسمى مصلحة السجون وأجهزة الأمن الصهيونية".
ودوت صفارات الإنذار في المناطق المتاخمة لغزة بعد وفاة خضر عدنان.
وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" توعدت إسرائيل بالرد.