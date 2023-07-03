اليمن.. العثور على هياكل عظمية لـ16 شخصاً اختطفهم الحوثيون قبل أعوام
عثر أهالي محافظة عمران شمال اليمن على هياكل عظمية لـ16 شخصاً، في أحد الكهوف بمديرية حرف سفيان، اختطفهم الحوثيون قبل 13 عاماً، بحسب تقارير إعلامية يمنية.
وذكرت التقارير، أن "الهياكل العظمية تعود لـ16 شخصاً اختطفتهم ميليشيات الحوثي، عام 2010، وجميعهم من أبناء مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وتم العثور عليهم داخل أحد كهوف المديرية، الذي كانت بوابته موصدة بالحجارة والطين".
ونقل الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية "2 ديسمبر"، عن مصادر محلية قولها، إنه "تم العثور على الهياكل العظمية مكبلة اليدين، في إشارة إلى تعرضهم للتعذيب، حتى الموت".
وبحسب "2 ديسمبر"، فقد طالب أهالي الضحايا "بفتح تحقيق دولي في هذه المجزرة، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنزال أشد العقوبات بهم".
وسارع رواد منصات التواصل الإجتماعي في اليمن، إلى تناقل تفاصيل خبر العثور على الهياكل العظمية، معتبرين إيّاها جريمة تهز محافظة عمران في المقام الأول، واليمن بشكل عام، مذيلين تغريداتهم ومنشوراتهم بوسم (هاشتاغ)، "الحوثي_جماعة_إرهابية".
ونشرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أسماء الأشخاص الذين تم العثور على هياكلهم العظمية، وصور مصغرة لهم.