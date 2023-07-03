اليمن.. العثور على هياكل عظمية لـ16 شخصاً اختطفهم الحوثيون قبل أعوام

عثر أهالي محافظة عمران شمال اليمن على هياكل عظمية لـ16 شخصاً، في أحد الكهوف بمديرية حرف سفيان، اختطفهم الحوثيون قبل 13 عاماً، بحسب تقارير إعلامية يمنية.

وذكرت التقارير، أن "الهياكل العظمية تعود لـ16 شخصاً اختطفتهم ميليشيات الحوثي، عام 2010، وجميعهم من أبناء مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وتم العثور عليهم داخل أحد كهوف المديرية، الذي كانت بوابته موصدة بالحجارة والطين".