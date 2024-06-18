من سيوزع المساعدات على الغزيين؟.. لدى نتنياهو "إجابة صادمة"

كشف الإعلام العبري عن توجه صادم لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن توزيع المساعدات على الغزيين، عندما أكد أنه يدرس نقل تلك الصلاحيات لجنود الجيش.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الليلة البارحة، إنه على عكس موقف المؤسسة العسكرية، يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تكليف الجيش الإسرائيلي بمهمة توزيع المساعدات على سكان قطاع غزة، وهو ما يكشف استمرار غياب الرؤية الإستراتيجية، ومسلسل القرارات العشوائية التي يصدرها نتنياهو.

ويأتي هذا الطرح عقب حديث لا يتوقف عن سيناريو منح عشائر محلية في قطاع غزة مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، تمهيدًا لنقل سلطات أخرى لتلك العشائر عقب نهاية الحرب.

وذكرت القناة العبرية أن نتنياهو أبلغ الوزراء خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، مساء الاثنين، أنه يدرس نقل صلاحيات توزيع المساعدات الإنسانية إلى جنود الجيش.

ونبَّهت القناة العبرية إلى أن الطرح الذي ساقه نتنياهو للوزراء يتناقض مع الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.