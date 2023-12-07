خبراء لـ"إرم نيوز": خطة إغراق أنفاق غزة تهدد بكارثة صحية ومائية
أثار إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أيام عن خطة لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر مخاوف من كارثة تهدد بتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في القطاع.
رئيس مصلحة المياه في قطاع غزة مازن البنا، قال إن إدخال مياه البحار إلى جوف الأرض في قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة صحية ومائية لا يمكن حلّها على الإطلاق؛ إذ تعتبر الآبار الجوفية الموجودة في القطاع آخر مصدر مائي موجود لسكان غزة.
وأضاف البنا في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن غمر الآبار الجوفية بمياه البحار سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الملوحة في هذه الآبار وبالتالي خروجها عن كونها مصدرا مائيا صالحا للشرب والزراعة.
وأكد أن الآبار الجوفية في غزة تعرضت في وقت سابق لتسرب مياه البحر إليها "وبالكاد استطعنا محاولة منع نسبيٍّ لذلك، أما في حالة غمر الآبار الجوفية بمئات الملايين من الأمتار المكعبة من مياه البحر فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى تحولها إلى مياه بحرية صرفة".
وأشار البنا إلى أن القطاع المائي في غزة متهالك أصلًا، وأنه مع تدمير الجيش الإسرائيلي لمحطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي التي كلّفت الممولين مئات الملايين من الدولارات فاقم ذلك الأزمة وحوّلها إلى كارثة من المستحيل حلها.
وقال: "الآن مع خطة غمر الأنفاق والآبار الجوفية بمياه البحر يطلق الاحتلال الإسرائيلي رصاصة الرحمة على مصدر المياه الوحيد لما يزيد عن 2.4 مليون مواطن".
من جهته، قال الخبير في جودة البيئة والمياه الدكتور حسام النجار: "ما ينوي الجيش الإسرائيلي فعله بحق المياه الجوفية لقطاع غزة هو جريمة حرب، إذ ستؤدي هذه الخطة المجنونة إلى إتلاف الآبار الجوفية بالكامل وبالتالي الدخول في مجاعة مائية حقيقية لا سيما أنها ستصبح غير صالحة للشرب أو حتى الزراعة".
وأضاف النجار في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه "فضلًا عن كل ذلك سيحول غمر الأنفاق بمياه البحر واختلاطها بالمواد المتفجرة الموجودة فيها وتسربها إلى الآبار الجوفية إلى كارثة صحية ستتفشى بين جموع المواطنين، لا سيما أن اختلاط هذه المواد الشديدة السمّية سيؤدي إلى مقتل آلاف المواطنين وتلف التربة الزراعية فضلًا عن المحاصيل".
وأشار الخبير في حديثه، إلى أن مجرد الاستحمام في هذه المياه سيؤدي إلى إصابة المواطنين بأمراض جلدية خطيرة، مؤكدًا أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمحطات معالجة المياه المركزية وإخراجها عن الخدمة إما بقصفها أو قطع إمدادات الوقود عنها كان العامل الرئيس في تفشي بعض الأمراض الجلدية والتهاب الكبد الوبائي والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي؛ بسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي.